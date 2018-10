Bochas: tercera fecha del Oficial de tríos de Tercera

En la continuidad del torneo Oficial de tríos de Tercera categoría que organiza la Asociación Regional Tresarroyense de bochas en la zona A Huracán, Sociedad española A, Oriente y Claromecó A lideran, mientras que en la B manda Sociedad Española B.

Tercera fecha Zona A

Club de Pelota A perdió con Huracán por 15 a 6

Echegoyen cayó con Sociedad Española A por 15 a 12

Claromecó A le ganó a Oriente por 15 a 7

Posiciones: Huracán, Oriente, Sociedad Española A y Claromecó A 2, Club de Pelota A 1 y R. Echegoyen 0

Tercera fecha Zona B

Sociedad Española C venció a Claromecó B por 15 a 14.

Sociedad Española B derrotó a Unión por 15 a 9.

Club de Pelota b le ganó a Estudiantes por 15 a 11.

Posiciones: Sociedad Española B 3 puntos, Estudiantes 2, Sociedad Española C, Unión y Club de Pelota B 1.

Próxima fecha (cuarta)

Zona A: Claromecó A vs Club de Pelota A, Oriente vs Echegoyen, Sociedad Española A vs Huracán.

Zona B: Estudiantes vs Sociedad Española B, Unión vs Claromecó B, Club de Pelota B vs Sociedad Española C.