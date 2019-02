Bochas: Terminó de jugarse la primera rueda del Oficial de Tercera

Finalizó la primera rueda del Oficial de bochas por tríos que organiza la Asociación local en Tercera categoría, del que participan diez equipos, divididos en dos zonas.

Resultados de la quinta fecha:

Zona de Tres Arroyos

Oriente venció a Estudiantes 15 a 2 ,y Huracán derrotó a Unión 15 a 1.

Posiciones: Club de Pelota y Oriente 3, Huracán y Estudiantes 2, Unión 0.

Próxima fecha - primera de las revanchas: Huracán vs. Estudiantes y Club de Pelota vs. Unión. Libre: Oriente.

Zona de la Costa

Echegoyen cayó de local con Claromecó 15 a 7, y Sociedad Española B le ganó a Sociedad Española C 15 a 13.

Posiciones: Sociedad Española A 4, Sociedad Española C, Claromecó y Sociedad Española B 2, Echegoyen 0.

Próxima fecha: Echegoyen vs. Sociedad Española C, Sociedad Española A vs. Claromecó. Libre: Sociedad Española B.

Prosigue el Duvancel

Este jueves se jugarán dos partidos por el torneo “Carlos Duvancel”, que se realiza en Estudiantes, a partir de las 20:30.