Bochas: tienen continuidad los torneos oficiales

Se jugó la tercera fecha de las revanchas del oficial de bochas por tríos de Tercera categoría, dividida en dos zonas de 5 equipos.

Resultados

Zona de Tres Arroyos:

Unión perdió los puntos por no presentar equipo ante Estudiantes, en tanto Club de Pelota venció a Oriente 15 a 13.

Posiciones: Club de Pelota 5, Huracán y Estudiantes 4, Oriente 3, Unión 0.

Próxima fecha: Oriente vs. Unión, Huracán vs. Club de Pelota. Libre: Estudiantes

Zona de la Costa

Sociedad Española A le ganó a Sociedad Española B 15 a 1, y Claromecó venció a Sociedad española C por 15 a 4.

Posiciones: Sociedad Española A 7, Sociedad española B y Claromecó 3, Sociedad Española C 2, Echegoyen 1.

Próxima fecha: Sociedad Española B vs. Claromecó y Echegoyen vs. Sociedad española A. Libre: Sociedad española C.

Se juega la primer semi del Individual

En cancha de Huracán juegan este jueves, por la semi final del Individual oficial, Hernán Rodríguez vs. Esteban Juárez.