Bochas: Torneo interno por tríos en Huracán

Huracán organiza un torneo de bochas de carácter interno y por tríos, con la participación de 16 equipos divididos en 4 zonas.

Zona A - juegan hoy desde las 20 horas

Domínguez - Domínguez - Aranegui vs. Zamponi – Cordero – López Lema.

García – Fiorda – Parravicini vs. Vega – Michelli – Abajo.

Zona B - juegan el lunes

Bramajo – Beloqui – Di Marco vs. Amores – Rodríguez – V. Corrales.

Pizarro – Pícaro – E. Cattanio vs. E. Barrios – Iorio – C. Cattanio.

Zona C - juegan el viernes

Iribarne - Tolosa – Yitani vs. Aristain- Conti – Tierno.

Quinta – Mármol – Massigoge vs Ruiz – J.C. Jaureguibehere, M.J. Jaureguibehere.

Zona D - juegan mañana

Cabrera – P. Corrales – Scarabotti vs Zarate, Pérez – Ferex.

G. Barrios – Di Paolo – Torres vs Weiman – Rodríguez – Bisso.