Bochas: Torneo provincial femenino en tríos

Se juega en nuestra ciudad el Torneo Provincial de Bochas de Damas por tríos con la participación de 13 equipo divididos en 3 zonas de 3 y 1 de 4 buscando el título que le permita representar a la provincia en el próximo torneo argentino.

Con la presencia de directivos de la Federación de la provincia se efectuó el congreso de delegados y se confeccionó el fixture respectivo para comenzar a jugarse a partir de las 13,30 horas en las distintas canchas de la ciudad.

En la zona A: A jugarse en canchas de jubilados. Estarán Alvear, Almirante Brown, Lobos y Azul.

Zona B: En cancha de Estudiantes Tres Arroyos, Magdalena y Zarate.

Zona C: En cancha de Estudiantes Bahía Blanca, Olavarría y Lincoln.

Zona D: En cancha de Unión Coronel Suarez, La Plata y Tandil.

Primera Fecha

Zona A: Alvear Vs Brown y Lobos vs Azul

Zona B: Tres Arroyos Vs Magdalena

Zona C: Bahía Blanca Vs Olavarría

Zona D: Coronel Suarez Vs La Plata