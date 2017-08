Bochas: Tres Arroyos participa del Provincial por tríos en Zárate

Se reunió la Comisión Directiva y delegados de los clubes afiliados a la Asociación Regional Tresarroyense de Bochas a los efectos de programar el viaje a la ciudad de Zárate donde el sábado y domingo próximos se jugará el Provincial por tríos en la categoría mayores de 60 años.

El equipo tresarroyense está integrado por Alberto Cabrera, Jorge Orellano, Víctor Saltapé y Julio Canziani. El técnico será Carlos Iorio.

Programan los Oficiales por tríos

Por otra parte, se programaron los torneos oficiales por tríos en Primera y Segunda categoría, los que comenzarán a jugarse en la próxima semana.

En Primera, los 8 equipos, divididos en dos zonas comienzan a jugar el lunes 4 de setiembre, y se jugará los lunes y miércoles.

Las zonas son las siguientes:

Zona A: Claromecó A, Huracán, Unión y Oriente. Primera fecha: Claromecó A vs. Huracán, y Oriente vs. Unión.

Zona B: Orense, Claromecó B, Club de Pelota y Estudiantes. Primera fecha: Orense vs. Estudiantes, y Club de Pelota vs. Claromecó B.

En Segunda, son 6 equipos que juegan todos contra todos en dos ruedas, comenzando a jugar el jueves 7 de setiembre, los días martes y jueves.

Los equipos que intervendrán serán Claromecó, Huracán, Unión, Orense, Estudiantes y Club de Pelota.

Primera fecha: Claromecó vs. Huracán, Club de Pelota vs. Unión, y Orense vs. Estudiantes.