Bochas: Zamponi, Pugni y De Francesco ganaron el torneo de Club de Pelota

Finalizó el torneo de bochas de tríos que organizo Club de Pelota con la participación de 14 equipos y que se jugó en la modalidad doble eliminación, en el partido final Diego Zamponi, Hugo Pugni y Héctor de Francesco le ganaron 15 a 4 el equipo conformado por Hernán Rodríguez, Joaquín Barú y Carlos Iorio, el tercero fue Guillermo Barrios, Víctor Saltapé y Matías Saltapé.

Provincial de mayores

El próximo fin de semana se juega en la ciudad de Zárate el Torneo Provincial de tríos de la categoría mayores de 60 años. Tres Arroyos, al ser sub campeón del Zonal obtuvo el derecho de participar, por lo que la selección local estará integrada por Alberto Cabrera de Huracán, Jorge Orellano de Oriente, Víctor Saltapé de Estudiantes y Julio Canciani de Orense. El técnico es Carlos Iorio.

Comienza el Oficial de tríos

El próximo lunes dará comienzo el torneo oficial de tríos de Primera División, con la participación de 8 equipos, dividido en dos zonas de 4, la primera fecha es la siguiente:

Zona A: Claromecó A vs. Huracán, y Oriente vs. Unión.

Zona B: Orense vs. Estudiantes, y Club de Pelota vs. Claromecó B.