Bogda confirmó el anticipo de LU24 con una suerte de “despedida” de su propia pluma

El jefe de la Policía Comunal de Tres Arroyos, comisario inspector Axel Bogda, confirmó lo anticipado por LU24 en torno a su retiro y distribuyó, a través de Whatsapp, una suerte de despedida de su propia autoría.

“32 años de servicio... Parece que fue ayer que salía caminando de la Escuela de Policía Juan Vucetich, bártulos en mano, pistola en la cintura y la jerarquía pectoral colgada del botón del bolsillo izquierdo de la camisa celeste... Un sueño cumplido en parte en ese momento, fruto de sacrificios de mucha gente que apostó a que Axel fuera alguien útil a la sociedad... Y bueno ha pasado de todo en estos años, alegrías, tristezas, golpes, decepciones, experiencias y muchas veces salvado por la mano de Dios de no engrosar la lista de caídos en servicio, parece que aún me quedaba mucho por hacer aquí abajo, inclusive por devolverle a la misma vida todo lo que ella puso en mí... Por eso son más las alegrías y las satisfacciones... Gracias a todos los que confiaron en este hombre, soy el fruto del cariño y la ayuda de mucha gente, algunos ya no están aquí, pero viven en mi corazón... Hago un silencio por mis camaradas y amigos caídos en combate, mi cariño a sus familias... Los que aún estamos en nuestros puestos de batalla a diario honramos su memoria... Nuevamente gracias Dios, gracias familia, gracias camaradas y amigos!

“A los noveles uniformados les digo: con vocación, con amor al servicio, con honestidad como forma de vida, con sacrificio y predicando con el ejemplo, también se llega, cuesta más, pero se duerme en paz, porque el mejor camino de toda la carrera policial es la línea recta...

Nací para ser policía! Firmes y Dignos!!!”, dice el texto en cuestión, que firma “Axel Donaldo Bogda, Comisario Inspector - Promoción 55 - Escuela de Policía Juan Vucetich”.