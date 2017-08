Bolicheros y concejales: Tensa reunión con muchas idas y vueltas pero sin soluciones

Con un clima tenso como estandarte, se concretó la tan esperada reunión entre bolicheros y concejales de distintos partidos políticos, para tratar el tema de la noche, los menores, el alcohol y la violencia en Tres Arroyos. El encuentro se basó en una serie de discusiones y cruces de palabras entre los mismos empresarios de boliches y también entre los propietarios de los locales bailables y concejales.

Participaron de la reunión los propietarios de locales bailables como Mariano Mascioli (MGM), Bruno Chiquette (La Disco), Leandro Rivera (La Rivera), Hugo Muñiz (Deja Vú), Ricardo Groenenberg (Classico) y Miguel Monroy (Santa Locura), la Secretaría de Seguridad y los integrantes del Concejo Deliberante.

La coincidencia entre las partes fue en el dejar de lado las famosas “previas” y crear una matiné para menores sin alcohol, algo que fue bien visto tanto por los concejales como los empresarios bolicheros. El encuentro se puso tenso en ciertos momentos, hubo un cruce entre Chiquette y el edil Espeluse, ya que el joven trató de incoherente al concejal de Cambiemos por decir que hubo riesgo de aplastamiento en su boliche, además discutieron en un elevado nivel Mascioli y Groenenberg.

Una vez finalizada la reunión, algunos de los responsables de la noche dialogaron con los medios de prensa:

Bruno Chiquette (La Disco Eventos)

El joven responsable del nuevo local “La Disco Eventos”, Bruno Chiquette, estuvo en el centro de la polémica por haber rebasado la capacidad del local en el Día del Amigo “nos vamos a volver a juntar nuevamente, hay opiniones muy encontradas entre bolicheros y demás, la idea era ver que hacemos para solucionar la problemática que hay hoy en día, se plantearon muchas situaciones cotidianas. Es algo que pasa a nivel país, no sólo acá en Tres Arroyos, queremos plantear algún matiné para menores y armar algo de esas características, yo no me opongo de ninguna manera, para mi hay que hacerlo, hay que lograr que los chicos vayan a una matiné” le comentó a LU 24.

“Nos trataron como el foco del problema, pero el problema está en la sociedad, nos hacemos cargo de una cantidad de chicos que en vez de que estén dando vueltas y haciendo problemas en las calles de Tres Arroyos los tenemos reunidos en un lugar que está totalmente preparado” explicó Chiquette y luego se refirió al tema de la superación de la capacidad, defendiéndose con una supuesta falsificación de entradas: “Estamos habilitados para 460 personas, ese día nos colmó el lugar, tuvimos una cantidad mayor que ese número, en comercios locales estaban falsificando nuestras entradas y nos encontramos desbordados. Que digan que hay riesgo de aplastamiento y derrumbe es una “pavada”, estamos abalados por ingenieros que no hay ningún tipo de riesgo, tenemos el apoyo de los padres”.



Mariano Mascioli (MGM)

Mariano Mascioli, propietario de MGM (ex Munich) sostuvo que “vamos a tratar de trabajar de la mejor manera posible, los sucesos no han pasado en los locales bailables pero si en las inmediaciones, queremos llegar a encontrar un consenso para trabajar con mayor paz. La idea es que no quede todo en la nada, pedí encarecidamente que tenga algún sentido la idea de juntarnos de nuevo”.

“En años anteriores pudimos lograr lo que es la matiné, el problema viene en la casa, es la realidad, yo considero que un chico de 17, 18 años está en condiciones de salir, pero de 16 para abajo creo que tienen que estar en un ámbito más tranquilo y sin alcohol. Hay muchos padres que quisieran mandar a sus hijos a una matiné o un lugar sin alcohol para que disfruten del ambiente, quizá algunos lo tomen como anticuado pero me parece lo mejor, la gente la pasa bien igual”, concluyó.



Miguel Monrroy (Santa Locura)

Monrroy también coincidió en que el problema está concentrado en las famosas “previas”: “La juventud hace muchas previas, nosotros somos un lugar de contención, los que asisten al boliche vienen alcoholizados desde la previa, que se hace en casas particulares, en el boliche no se van a alcoholizar porque es muy caro para consumir, creo que hay voluntad de parte de la policía, el municipio y concejales, creo que fue una reunión provechosa” explicó, al tiempo que agregó que “vamos a tener que seguir en el tema, muchas veces va a ser prueba y error porque vamos a tratar de implementar algo. Creo que hay mucha voluntad y es lo que me gustó, hay mucha preocupación en la sociedad, hoy las costumbres son otras, los padres permiten mucho lo que es la previa y los chicos ya llegan alcoholizados al boliche”.