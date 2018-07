Bomberos realizaron un toque de sirenas por recortes de subsidios nacionales (Video)

Este mediodía, los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos realizaron un toque de sirena, en alerta a la población “por el desfinanciamiento y la desconsideración a los Bomberos Voluntarios de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires”.

Comunicado: “Nosotros también nos adherimos a no recortar el subsidio nacional”

Mediante un comunicado, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina le solicitó al gobierno nacional una audiencia para tratar con urgencia la situación de desfinanciamiento y el estado de alerta en el cual se encuentra el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

Ante la grave situación que atraviesa el Sistema y la falta de respuesta de los funcionarios pertinentes, las autoridades del Consejo resolvieron enviarle una nota formal al presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, solicitándole una audiencia para ponerlo en conocimiento de los temas que requieren de una respuesta urgente para mantener operativos a los 1.000 cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país.

En este sentido y de no resolverse en el corto plazo las cuestiones que ponen en jaque al Sistema, peligraría la prestación del servicio de seguridad siniestral que los más de 43 mil bomberos voluntarios brindan con profesionalismo y vocación en el 80% del territorio nacional.

La falta del pago del Subsidio Nacional Bomberos Voluntarios establecido por la Ley 25.054 en su artículo 11º, cuyos fondos provienen de una cuenta de recaudación, y la intención manifiesta de quitarle representatividad al Sistema, son los temas más álgidos de la agenda.

Pero este no ha sido el único pedido de reunión que desde el Consejo se ha expedido con urgencia al gobierno. También esta semana se envió una nota con pedido de audiencia a la ministra de Seguridad de la Nación, Dra. Patricia Bullrich, con el objetivo de encontrar una solución a la brevedad y de manera conjunta a la situación que vive el Sistema, algo que hasta el momento no se ha podido lograr a través de la Secretaría de Protección Civil de la Nación.

En la misiva se manifiesta el total desacuerdo con la iniciativa del ministerio de Seguridad de la Nación de modificar la distribución del financiamiento previsto por la Ley 25.054, reduciendo el porcentaje asignado al Sistema y acrecentando fuertemente el porcentaje destinado a la autoridad de aplicación, es decir, a la mencionada Secretaría.

También se detallan los pedidos que desde hace aproximadamente dos años el Consejo en su carácter de única representación del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, tal como lo estable el artículo 5º de la Ley Nacional 25.054, ha realizado ante los funcionarios competentes por los canales que corresponden pero que sistemáticamente han sido desoídos, no respondidos e incluso entorpecidos con artilugios de interpretación y forma; dilatando de esa manera las soluciones que siguen sin aparecer.

A la fecha se adeuda el Remanente 2017 de $ 147.396.107., y se ha aplicado una reducción en la partida presupuestaria para ejercicio 2018 $ 614.327.240 y se suma el excedente de recaudación del Ejercicio Presupuestario del año 2008 no pagado oportunamente, reclamado por vía judicial y actualmente con sentencia de Corte del mes de diciembre de 2017. La sentencia es por la cantidad de $ 14.935.963,66.

Según trascendió se prevé una modificación de la ley 25054 con una reducción de la alícuota del 5‰ al 3,94‰.