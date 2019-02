Bonadio procesó a intendentes por fraude en la causa GIRSU: en Tres Arroyos cuando se auditó no hubo observaciones

El juez federal Claudio Bonadio procesó y embargó por 3 millones de pesos este jueves a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública, a través de un programa de tratamiento de residuos urbanos.

Dentro de la investigación, Tres Arroyos fue considerado ejemplar en cuanto al uso de los fondos llamados GIRSU que en su momento otorgó el Gobierno nacional anterior. El Municipio había recibido casi 5 millones de estos fondos que se utilizaron para las plantas de Separación de Tres Arroyos y ampliación de la de Bellocq.

Ambos lugares fueron auditados el 5 de octubre del 2017 por funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente actual a raíz de esta investigación, y en donde quedó certificado en la documentación que la gestión de la Municipalidad de Tres Arroyos ha resultado ejemplar en ese aspecto porque se logró invertir en dos plantas.

La Causa

La causa investiga el desvío de más de $ 604 millones que recibieron de la cartera de Medio Ambiente para mejorar el tratamiento de la basura en sus municipios. Los fondos habían sido distribuidos por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015 “sin control”, de “manera arbitraria” y con “desigualdad en la distribución de los fondos”.

En el expediente consta que más del 75% de los proyectos no fueron realizados o completados, a pesar de haber recibido los fondos del Ejecutivo. También, que el dinero fue direccionado principalmente a municipios de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz, que obtuvieron casi el 80% de las partidas destinadas al programa. Al mismo tiempo se negaron fondos a intendentes de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego, y a la jefatura porteña.

En la causa, ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, así como otros tres ex secretarios de Ambiente durante el kirchnerismo.

Los proyectos estaban destinados a erradicar basurales a cielo abierto, comprar maquinarias y vehículos para la recolección y realizar campañas de concientización. Otros también apuntaban a construir o ampliar plantas de tratamiento, de relleno sanitario, fomentar la separación de origen y las plantas de reciclado.

Los intendentes presentaban los proyectos y el Ejecutivo giraba el dinero pero luego nadie controlaba qué se hacía o se dejaba de hacer con el dinero. De los primero 121 proyectos analizados en el expediente se probó que los intendentes solo realizaron 22, es decir, apenas el 18 %. El resto, un 36 % (44 casos), se cumplió de forma parcial o con observaciones y el 46 % ni siquiera se hizo (55 proyectos).

La lista de los intendentes y exintendentes procesados por Bonadío es la siguiente:

José Inza – Azul – (2011-2015)

Pablo Zurro – Pehuajó – Continúa en el cargo

Alberto Conocchiari – Leandro N. Alem

María Gianini de Lafleur – Carlos Tejedor (2011-2015)

Ricardo Casi – Colon - Continúa en el cargo

Walter Torchio – Carlos Casares - Continúa en el cargo

Gastón Arias – Bransen (2011-2015)

Néstor Álvarez – Guaminí (2011-2017)

Diana Arguello – Lobería (2013-2015)

Héctor Olivera – Tordillo - Continúa en el cargo

Oscar Ostoich – Capitán Sarmiento

Jorge Eijo – General Belgrano (2011-2015)

Martín Caso – Rojas (2011 – 2015)

Gustavo Walker – Pila - Continúa en el cargo

Gustavo Trankels – Tornquist – (2011-2015)

Marcos Luis Fernández – Monte Hermoso - Continúa en el cargo

Francisco Iribarren – Florentino Ameghino (2011 – 2015)

Enrique Tkacik – Hipólito Yrigoyen (2011-2015)

Marta Médici – Alberti (2011-2015)

Ricardo Curetti – Carmen de Patagones (2011-2015)

Alfredo Fisher – Laprida - Continúa en el cargo

José Medina – General Arenales

Marcelo Skansi – Carmen de Areco - Continúa en el cargo

Carlos Racciatti – Lezama – (2011 – 2015)

Juan Carlos Bartoletti - General Viamonte (2011-2013)

Gusatavo Cocconi – Tapalqué - Continúa en el cargo

Francisco Echarren – Castelli - Continúa en el cargo

Francisco Durañona y Vedia – San Antonio de Areco - Continúa en el cargo

Francisco Gutiérrez – Quilmes (2011-2015)