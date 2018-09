Bonaerenses en Chaves: El vóley y el futsal a la final de Mar del Plata

El vóley de Gonzales Chaves está en las finales de los Juegos Bonaerenses que se jugarán próximamente en Mar del Plata, según informó la dirección de Deportes y Tiempo Libre.

En el caso de las chicas, ganaron las categorías sub 13 y sub 15 (escolar no federados) y sub 13 libre. Y también lo consiguieron los varones, en las categorías sub 15 Libre, sub 15 escolar (no federado) y sub 18 libre.

Y el futsal sub 18, que también consiguió un lugar para la final, tras consagrarse en la etapa regional disputada en San Cayetano.

Se viene el encuentro de newcom

Organizado por la Dirección de Deportes y Tiempo Libre se realizará en el Gimnasio Polideportivo Municipal “Prof. Juan Gabino Atairo” un Encuentro Regional de Newcom, el sábado 22 de setiembre, a las 9 horas.

Las inscripciones se pueden hacer en las oficinas del Gimnasio Polideportivo (Almirante Brown y Maipú). Teléfono: 481227.