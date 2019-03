Borioni y Bellusci campeones del concurso Trigo Pan de la 50° Fiesta Provincial del Trigo

Se presentaron esta mañana en el Centro de Acopiadores de Cereales de Tres Arroyos, los resultados del Concurso de Muestras de Trigo de la 50° edición de la Fiesta Provincial del Trigo, oportunidad en la que se dieron a conocer los ganadores y el primer puesto fue para Néstor Borioni y María C. Bellusci.

Estuvieron presentes en el anuncio, el Intendente Carlos Sánchez, el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Carlos Bayúgar; en representación del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Ing. Pedro Cattogio, el Presidente del Centro de Acopiadores de Cereales, Jorge Oscar Agarraberes y gerente de la entidad, Pablo Fuentes y el Jefe de Laboratorio Juan Manuel Veloso.

Fuentes indicó que “quedaron en condiciones de participar 10 muestras de Trigo Pan, sobre 10 muestra recibidas. Con relación al concurso de muestra de Trigo Fideos, al no haberse presentado ninguna muestra el mismo se declara desierto”.

Se arribaron a los siguientes resultados:

Campeón Trigo Pan: Néstor Borioni y María C. Bellusci.

Variedad ACA 602. PH 83,05. Proteína 15, 5%

Sub Campeón Trigo Pan:

Los Cardales S. A.

Variedad ACA 360. PH 80,80. Proteína 16, 1%

Mención Trigo Pan:

1° Salvai e Hijos S. A. Variedad Buck Meteoro. PH 84,40; Proteína 14,5%;

2° Sebastián Lance; Variedad ACA 360. PH 83,25; Proteína 14,7%;

3° Pedro J. y José M. Martino; Variedad ACA 360. PH 84,00; Proteína 14,5%;

Campeón Proteínas Trigo Pan:

Horacio Norberto Vega.

Variedad ACA 360. PH 81,50. Proteína 15,2%

Campeón Peso Hectolítrico Trigo Pan:

Raúl Ceferino Peraita.

Variedad ACA 360. PH 86,40. Proteína 12,2%

Sánchez: “Año a año crece la calidad de la producción”

Por su parte, el intendente Carlos Sánchez se mostró “satisfecho una vez más porque el Centro de Acopiadores de Cereales ha colaborado fuertemente para que el concurso se lleve a cabo”.

“Si bien no hubo una cantidad notable de muestras hay que ver cómo año a año crece la calidad de la producción de Tres Arroyos”, destacó quien también es el presidente de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, resaltó que “también los tresarroyenses han ganado importantísimos premios en la Fiesta Nacional del Trigo de Leones por lo que los felicito”.