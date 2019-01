Borneo, un parador “para todos” en la costa claromequense

En esta temporada, Parador Borneo, en Claromecó, inauguró nuevas instalaciones, remozando la estructura respecto de la anterior, “para recibir a todos”, según dijo su propietario, Diego Fernández, a LU 24, al detallar las reformas que se han ido realizando para ir cumpliendo con los plazos incluídos en la licitación respectiva.

“Después de mucho trabajo y mucho esfuerzo hemos ido avanzando en el plan de adecuación del balneario, siempre acercándonos al Borneo que nosotros queremos, contentos porque pudimos hacer cambios notorios, sobre todo en la cocina y el depósito, para poder reemplazar un poco la estructura que se derrumbó el año pasado, por lo que desde lo estructural estamos mucho más cómodos, con la posibilidad en lo gastronómico de hacer más cantidad y mejores platos para que la gente disfrute del parador y de la playa”, argumentó.

“También remodelamos los baños con acceso a discapacitados y el acceso al lugar se da con dos rampas muy suaves para que pueda bajar no solamente la gente que tiene alguna discapacidad, ya que la gente mayor también nos agradeció la iniciativa”.

“Para nosotros la discapacidad es muy importante”

Diego resaltó que abordaron diversos aspectos para poder atender a todos, la idea no solamente va en lo edilicio, ya que en la cocina se preparan platos, snacks y dulces para celíacos.

“Para nosotros es muy importante la discapacidad en general, tenemos las cartas en braille tanto en el menú de día y en el de la noche; hemos incorporado también mayor cantidad de platos y más productos libres de gluten, por lo que no solamente podemos sacar platos recién hechos sino que tenemos snacks y dulces. Tratamos de abarcar y abrazar la mayor cantidad de gente posible que tenga algún tipo de dificultad, para que no se priven de disfrutar la playa”.

“Queremos recibir a todos”

“Nuestra idea es recibir a todos, estrenando la pérgola y el deck nuevo, una cocina completa para sacar distintos platos y la adaptación para celiacos que implica tener dos cocinas en una, tratando que sea Borneo un parador para todos, no solamente tenemos a Paula, la cocinera, que se interesa en el tema, y nos preparamos para manipular alimentos no solamente para la libreta sanitaria sino para tener el cuidado especial para diabéticos y celíacos, estamos preparados”, concluyó.