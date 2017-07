Box en De la Garma: ya están definidas las peleas del viernes

La dirección de Deportes y Tiempo Libre de Gonzales Chaves ya definió los combates del festival de box amateur a realizarse en De la Garma el próximo viernes -7- en el Club Garmense.

Entre los enfrentamientos habrá dos combates femeninos: serán Rocío Tabarez (Benito Juárez) vs. Antonela “China” Hernández (Laprida); y Aldana Lird (Tres Arroyos) vs. Daniela Molina (Tandil).

La pelea de fondo la sostendrán el chavense Leonel Galindo y Ezequiel Vidal, de Tres Arroyos.

El resto de los combates:

- Francisco Arguello (Benito Juárez) vs. Esteban Silva (Tres Arroyos)

- Jona Berruti (Benito Juárez) vs. Enzo Menna (Laprida)

- Bruno Freidiaz (Gonzales Chaves) vs. Walter Toledo (Mar del Plata)

- Braian Pérez (Benito Juárez) vs. Gustavo Argel (Laprida)

- Mariano Hankel (Necochea) vs. Francisco Cronoberge (Tandil)

La velada boxística comenzará a las 21 horas y será fiscalizada por la Comisión de Box de Benito Juárez. El valor de las entradas es de $100 a beneficio del Centro de Educación Física Nº 32 y el Club Garmense. Habrá servicio de cantina.