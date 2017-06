“Braille a la carta” y “Qué ves cuando no ves”: los chicos concientizan sobre baja visión

Alumnos de la Escuela N°27 presentaron hoy, en la sede de la Secretaría de Prevención y Salud, su programa de acciones de concientización denominado “Braille a la carta”, que participará por primera vez en la Feria de Ciencias y que involucra además al Centro Educativo Complementario, tal como describió Nilda Irigoin, directora de la escuela. La iniciativa, dijo la titular de la cartera sanitaria municipal, doctora Mónica Capellari, “interesó desde el primer momento y nos parece muy interesante que sean los chicos los que lo promuevan”.

Daniela Ríos, docente, y Natalia Salomé, bibliotecaria, destacaron que “este proyecto intenta hacer cumplir la ley provincial que prevé que en cada lugar donde se expenden comidas haya al menos una carta en Braille. El año pasado comenzamos con la donación de historias parlantes a la Biblioteca Ilusiones, y este año seguimos con la idea de que haya en cada expendio de comidas una carta en Braille y una para disminuidos visuales. La devolución de la comunidad fue muy buena, hasta hay un restaurante que quiere poner su cartel en Braille. Pero además aprendimos cómo ayudar a personas no videntes a cruzar la calle, y junto con ellos, podemos compartir esta información con la comunidad”.

Pedro Ares, del Centro Educativo Complementario, destacó que desde el espacio “Cadena de Favores”, de ese establecimiento, se sumó a estas propuestas con una convocatoria para el 13 de junio a las 15, en el marco de una experiencia que se ha denominado “Qué ves cuando no ves”, y que invita a las personas a transitar la vivencia de quien no tiene visión. “Los chicos del CEC realizaron algunos antifaces, y con ellos se invitará a la gente a vivir esa experiencia de no ver, al mismo tiempo que apoyamos el trabajo de los chicos de la Escuela 27”.

Natasha, una de las alumnas que participa en el proyecto “Braille a la carta”, destacó la importancia de contar con esa carta en un sistema “que les permita pedir lo que ellos quieren”; mientras que Santiago anticipó que “en el Complementario vamos a jugar al fútbol, tocar cosas y adivinar los nombres, todo con los ojos vendados”. “El martes 13 a las 15 los esperamos a todos a esta experiencia de no ver”, finalizó Candela.