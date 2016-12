Brindis de Fin de Año en la UETA

La Secretaria General de UETA, Mirta D’Annunzio, agradeció a los medios de comunicación locales en el marco de un brindis de fin de año en la sede del gremio y anticipó en la oportunidad, que el sector está en “alerta” ante alguna comunicación que llegue por parte del gobierno en cuanto a alguna oferta salarial se refiera.

“Queremos agradecer a los medios, porque han estado con nosotros en las buenas y en las malas. Cerramos un año como pudimos. No como hubiésemos querido; habiendo tenido un poco de aumento; lo tenemos que aceptar y estaremos preparados para el año que viene. El gobierno no ha ofrecido nada”, puntualizó.

Agregó además que “sabíamos que no nos iban a dar un bono de fin de año, porque ellos consideran que ganamos más de la mínima”, dijo al tiempo que mencionó “desde el Estado, no han convocado a los docentes. Algunos sectores de empleados públicos arreglaron un 17 por ciento en cuatro cuotas y por quince meses. Eso hace que el gremio nuestro esté en alerta continua, pero no sabemos cuánto nos pueden ofrecer a nosotros. Después de una oferta se pone a consideración si los docentes la aceptan o no”, aclaró.