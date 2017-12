Brindis en Diputados: Mosca quiso descomprimir pero Cuto lo volvió a “atender”

El brindis de fin de año de la Cámara de Diputados mostró un nuevo contrapunto, aunque esta vez mucho menos tenso que lo que había ocurrido en sesiones, entre el presidente de la Cámara Baja, Manuel Mosca, y el legislador tresarroyense Carlos ‘Cuto' Moreno. En una suerte de elogio que escondía alguna picardía, el primero destacó el “volumen político” que aporta el segundo a la Legislatura, pero el kirchnerista le devolvió la gentileza reclamándole que mejore la situación de los trabajadores precarizados.

Según el sitio La Política Online, Mosca trasformó a Moreno en la figura central del brindis y llenó de elogios al diputado de Unidad Ciudadana. "Cuando yo no era nada lo veía sentado en su banca de Diputados al lado de Agustín Rossi. Para mí es un placer que le dé volumen político a esta Cámara, más allá de las diferencias y de pertenecer a partidos distintos”, dijo y le cedió la palabra.

Moreno aclaró que por tratarse de un brindis con los trabajadores su presencia quedaba exceptuada de especulaciones políticas. Pero el ‘Cuto' fue más allá: "Ninguno de nosotros podría funcionar sin ustedes", dijo Moreno refiriéndose a los trabajadores. Y no dudó en avanzar en una frase con la que buscó incomodar a Mosca. "Le pido al presidente que trate de ver a los compañeros que están precarizados. Sería bueno ver cómo hacemos para avanzar en un cronograma para pasarlos a planta permanente", dijo ganándose la ovación de los trabajadores.

Mosca recibió la chicana pero le redobló la apuesta. "Estoy contento porque ahora cuento con el ‘Cuto' para perseguir a los que son un poco holgazanes y no vienen todos los días, así le damos esos lugares a los que sí vienen todos los días", dijo.

Según dejaron trascender más tarde, la idea es implementar a partir de marzo el mismo control biométrico que se utiliza en el Congreso nacional.