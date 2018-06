Bromatología propone avanzar en la tenencia responsable de mascotas

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Bromatología, en un comunicado difundido este viernes, propone a los vecinos a realizar un cambio de cultura y avanzar en la tenencia responsable de mascotas, a la vez que recuerda la legislación vigente, debido a reiteradas consultas de los vecinos de nuestra ciudad.

La ley

Se indica que la ley provincial 13879 establece en su reglamentación, en el artículo 2º, que “el estado municipal y provincial, en su condición de autoridades rectoras, implementarán las estrategias y acciones que permitan alcanzar el equilibrio entre la población animal, la humana y el medio ambiente, a fines de lograr una sana convivencia entre ellos. Se entiende por equilibrio de perros y gatos a la equiparación y sostenimiento en el tiempo del número de nacimientos, con la disponibilidad de hogares que puedan cumplimentar con la tenencia responsable.

La tenencia responsable implica, entre otras cosas, contener el perro y evitar que deambule por la vía pública sin supervisión”.

La Ordenanza

Cita seguidamente la legislación municipal respectiva, la ordenanza 7042/2017 que establece: “Artículo 6º: Se considera dueño, guardador o poseedor, a toda persona mayor de edad que dé asilo a uno o más animales. Están obligados a prestar seguridad, alimentos, higiene y asistencia médica veterinaria.

Artículo 8º: Dispónese la prohibición a los dueños, poseedores o guardadores, de dejar a sus animales sueltos en la vía pública. Por la violación de esta norma se aplicará una multa equivalente, como base, al diez por ciento del sueldo mínimo municipal categoría 2, 35 horas semanales”, expresa en el aspecto sancionatorio la norma.

2700 castraciones por año en el Centro de Zoonosis

Especifican que “por lo tanto, cada perro que anda suelto está infringiendo la legislación vigente”, e informan que “en el Centro de Zoonosis Municipal se están realizando castraciones a un ritmo de 2700 anuales. Con capacidad ociosa, ya que hay muy baja demanda de castraciones de particulares”, y que “la patrulla canina de PACMA sale todos los días a levantar perras y perros sueltos por los barrios y llevarlos a castrar. Todo perro sin identificación es considerado vagabundo y es castrado sin necesidad de autorización”.

En los CAPS barriales, los vecinos interesados pueden anotarse para que se les retiren los perros gratis, se castren y sean devueltos a sus casas, manifiesta el comunicado.

Castración, vacuna y tatuaje

“Cabe aclarar, que cada perro castrado recibe la vacuna antirrábica y es identificado con un tatuaje con un número que remite a su ficha, en la que figura la fecha de la vacunación, de modo que si alguna persona es mordida en la vía pública por un perro, a través de su número, se puede averiguar la fecha de vacunación”, agrega.

“Como la principal debilidad del método de control poblacional por castraciones, es la negativa a castrar, se está haciendo concientización en los barrios en conjunto con las trabajadoras sociales, para detectar acumuladores de perros, y en conjunto con el Programa Barrios Limpios, para realizar limpieza y castración”.

Cómo colaborar

Los vecinos pueden colaborar llevando a castrar cualquier perro. Además, pueden realizar la denuncia a través de fotografías que muestren la patente de los vehículos que tiren basura en lugares clandestinos. Esta nueva herramienta de control, tiene que ver con que cualquier población animal prolifera en función de la disponibilidad de alimento, y por ende, en los barrios donde hay más basura, también hay más perros.

Los perros que se levantan y no tienen identificación de su dueño, son llevados a castrar al centro de zoonosis, se vacunan con la vacuna antirrábica, y quedan en adopción hasta encontrar un hogar que adhiera a la tenencia responsable. Se publican, a su vez, por Facebook para que su dueño pueda ubicarlos más rápidamente.

La sobrepoblación canina en cifras:

Se estima que en Tres Arroyos hay unos 20.000 perros, de los cuales unos 10.000 viven en la calle o son soltados por sus dueños en algún momento del día.

El perro suelto es susceptible de ser contagiado de diferentes enfermedades, ser arrollado por un vehículo, etc.

Por otro lado, estos perros generan un impacto en el tránsito y en el medio ambiente, por la materia fecal, la basura que rompen (aunque no tengan hambre, ya que su instinto es despellejar a la presa). Esta basura alimenta a su vez a las ratas que viven en los desagües, tapa las bocas de tormenta, contamina los arroyos, etc.

Por eso la legislación provincial apunta a lograr la tenencia responsable de mascotas, para que cada dueño se haga responsable de minimizar el impacto que su perro genera, controlar su reproducción, pasearlo atado y cuidarlo para que viva sano.

Castraciones

En Tres Arroyos del total de los animales castrados (2700), unos 2.000 son perros machos. Estos significan los hijos de 100 perras (a dos pariciones de 10 cachorros cada una por año).

Suponiendo una supervivencia del 50% de los cachorros nacidos, con que en Tres Arroyos haya 200 perras sin castrar, cuyos dueños las hagan reproducir, ya es inútil todo el sistema de castraciones.

PACMA también intenta la concientización de los adoptantes de los perros de su refugio. Lleva más de 380 perros adoptados a tenedores responsables y colabora con el Municipio en el trabajo de las castraciones.

El desafío: “Cambiar la cultura hacia una tenencia responsable”

La población de perros callejeros continua aumentando, a pesar de las castraciones masivas y sostenidas en el tiempo, porque para que esto funcione es necesaria una adherencia masiva de la población a la tenencia responsable, lo cual no ocurre.

Este es el desafío. Cambiar nuestra cultura hacia la tenencia responsable de mascotas.

Todos los aportes que los vecinos preocupados por el tema puedan hacer, son bienvenidos.