Bullrich destacó la apertura de sobres que se realizará en breve, para obras en la Ruta N° 3

El Senador Nacional Esteban Bullrich destacó a través de LU 24 la importancia que tendrá para nuestro Distrito, la apertura de sobres en breve de lo que será la licitación para rutas seguras que afectará la Ruta Nacional N° 3.

“En pocos días más, se van a abrir los sobres para la licitación de la obra de la Ruta N° 3, que para Tres Arroyos tendrá un impacto tremendo. Ahora los recursos vuelven en obras concretas, son los cimientos de esta gran casa que debemos hacer. Vamos a seguir haciendo las obras que hacen faltan. Nuestro interior tiene mucho para darle al país, y productos de exportación además para darle al mundo”, aseguró el funcionario.

El legislador, indicó que a la Argentina “la veo muy bien al igual que a la provincia, ya habiendo pasado lo peor y con enormes desafíos. Claramente falta; creamos ya más de 430 mil empleos, pero también otros han dejado de estar y hay que seguir creciendo y buscando como desarrollar el crecimiento interior, y cómo hacer que los argentinos salgan de la pobreza. Emprendimos un cambio importante en el país”.

Según Bullrich, recorre mucho la provincia de Buenos Aires y a partir del diálogo con la gente “puedo conocer más la realidad de la gente. Siento que hay una esperanza que vamos por el camino correcto, hay otros planteos también. El tema de las tarifas, que es un tema que nos ocupa y somos conscientes que este cambio tiene esta transición para después estar mejor. Para tener mejor energía, hay que tener más inversión y eso significa tener tarifas ahora más altas, pero te vuelven parques eólicos por ejemplo sobre la ruta y la gente empieza a ver esos resultados”.

Destacó además que creció la inversión educativa. Crecimos en el mantenimiento de escuelas, en infraestructura es visible también: “en pocos días más, se van a abrir los sobres para la licitación de la autopista Ruta 3 que para Tres Arroyos tendrá un impacto tremendo”, sostuvo.

En este sentido, manifestó que ahora los recursos vuelven en obras concretas, “son los cimientos de esta gran casa que debemos hacer. Vamos a seguir haciendo las obras que hacen faltan, nuestro interior tienen mucho para darle al país, y productos de exportación para darle al mundo”.

Como ex Ministro de Educación Provincial, Bullrich se refirió al conflicto docente, “esta conflictividad que es latente, tiene que ver con la inflación; sino hubiera, estos temas no existirían. Por eso, es tan importante sacar la inflación. Es cierto además que van varias reuniones entre el gobierno y los gremios, pero también este año logramos que le paro no sea la medida inmediata para manifestar un descuerdo, incluso cuando los hubo la mayoría eligió ir a dar clases. También estamos incorporando otros temas, como el presentismo que es un tema que debemos corregir entre todos, porque en la provincia en el sector estatal tienen 3 veces más de ausentismo con el mismo sistema de licencias, porque además afecta el aprendizaje de los chicos”.

Sobre la inseguridad, para Bullrich “sigue siendo una preocupación de todos y la principal y la estamos trabajando. No basta solo una medida, la mejor política contra eso y la más constante es la educación y un trabajo, pero queda mucho por recorrer. Cambiemos no cambió la ética, seguimos diciendo la verdad; lo que vemos”. En este sentido, destacó la lucha que se está dando contra el narcotráfico y la mejora en capacitación y entrenamiento de las fuerzas de seguridad, como así también la inversión en elementos de trabajo para que desarrollen su labor.

El funcionario brindó además un número telefónico al que los interesados se pueden comunicar para efectuar consultas puntuales con el: 1150025656.