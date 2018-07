Busca a su hermano: Asegura que habría sido adoptado por una familia de Tres Arroyos hace años

Magalí Yesica Bozzolo tiene 29 años y se comunicó a través del Facebook de LU 24 para dar a conocer que se encuentra buscando a su hermano materno, Héctor Oscar Castro, quien tendría 49 años y el próximo 11 de agosto cumpliría 50 años.

La mujer relata que su supuesto hermano, Héctor Oscar Castro, podría haber sido adoptado por una familia de nuestra ciudad hace muchos años. La de Bozzolo familia es de Necochea y llegó a nuestra ciudad por motivos laborales.

Bozzolo pidió ayuda para que alguien pueda darle algún dato o información sobre su hermano perdido. La mujer relató lo siguiente: “Me comunico por este medio para pedir ayuda para encontrar a mi hermano materno. Él se llama Héctor Oscar Castro 49 años el 11 de agosto cumpliría 50 años. Me gustaría saber de él conocerlo, él nació en Necochea”.

“A la edad de 9 años él se fue con mi madre a Tres Arroyos. Mi madre trabajaba allí y mientras ella trabajaba el quedaba en una casa hogar donde lo cuidaban, dicha casa se llama o le decían “La Mami” la dueña del lugar decía que si no pagaba por el cuidado el niño sería enviado a otro hogar. Y eso pasó, mi madre perdió el contacto solo supo que el hogar se llamaba “Ejército de Salvación”, en época de militares”, indicó.

“Como mi madre era de Necochea la devolvieron a su ciudad. Entre los años 1992 y 1993, mi madre vuelve a Tres Arroyos, lo busca y le dicen que había fallecido. Ella fue al Cementerio, pero le dijeron que allí no figuraba esa persona. Al tiempo de esa noticia, se entera que Héctor había sido adoptado por una familia. Solo pido ayuda y no comentarios fuera de lugar. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Solo quiero encontrar a mi hermano. Gracias”, expresó.