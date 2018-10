Busca localizar a la persona que le chocó el auto en el hospital

María Kouroussis se comunicó con LU 24 para intentar localizar a una persona que ayer, entre las 18 y las 20 horas, en el Hospital Pirovano le chocó su auto, un Peugeot 106 bordo de tres puertas, y no dejó papeles para contactarlo.

Pide que el conductor del vehículo aparezca para poder hacer el intercambio de papeles de la aseguradora y así cubrir los daños. “Necesito por favor que aparezca porque si no mi seguro no me lo cubre”, expresó.

Se pueden contactar con María a través de nuestra emisora al 427000 o Av. Belgrano 457, o por redes sociales.