Buscan a un menor que se ausentó de su casa

Desde la Estación Policial de Tres Arroyos se informa que se está realizando una intensa búsqueda para dar con el paradero actual de Braian Adan Therkelsen, de 14 años de edad, domiciliado en Cangallo N° 1155 de nuestra ciudad, quien se ausentó de su hogar el domingo 1 de julio, siendo las 16:00 hs y no regresó a su vivienda.

El mismo resulta ser delgado, 1,55 estatura, 55 kg., tez blanca, cabello castaño claro corto, ojos marrones. Sin tatuajes, con cicatriz en pierna derecha, sin aros. La última vez que se lo vio vestía buzo algodón negro con capucha, pantalón jeans negro y zapatillas azules. El joven no se halla medicado ni padece enfermedad alguna. No es la primera vez que se ausenta de su casa.

Las actuaciones caratuladas Averiguación de Paradero. Interviene UFIJ N° 06 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. José Antonio Bianconi.

Cualquier información hacerse presente en la sede policial o al número 02983-423333.