Cabalgaron de Azul a Claromecó para entregar una bandera de Malvinas a ex combatientes de la zona

Gerardo y Walter vinieron desde Azul a Claromecó a caballo, con el fin de entregar a los ex combatientes de Malvinas de la zona una bandera y obsequios.

“Nosotros dos y el chofer de la camioneta somos soldados de la clase 62-71. No estuvimos en Malvinas, pero estuvimos convocados y venimos a traer una bandera de los ex combatientes de Lujan y un obsequio a los ex combatientes de la zona”, contó a LU 24 Gerardo.

En tanto Walter habló sobre la experiencia de cabalgar: “Esta es la forma antigua de viajar, es la forma primitiva que tenía esta zona de la Pampa bonaerense, se viajaba de a caballo, se hacía noche, se tenía que considerar fundamentalmente la energía del animal y la propia, y fue rememorar un poco esta tradición y particularmente el 2 de abril”, dijo.