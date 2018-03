Cabido sobre su suspensión: “Me han imputado una falta que no corresponde” (video)

Luego de la confirmación de la suspensión por diez días al Dr. Alejandro Cabido, éste se hizo presente en los estudios de LU 24 para brindar su versión de los hechos por los cuales la dirección del Pirovano tomó la determinación.

Explicó que “el lunes siendo las 22 horas recibimos en el servicio de Emergencias del hospital un llamado desde Orense por parte del doctor Páez quien daba cuenta de que había dos menores en las que existía la posibilidad de un abuso sexual”.

“Yo le dije a Páez, en base a mis conocimientos, que hiciera la denuncia a la Comisaría de la Mujer, y que las tenía que ver una médica de policía, por lo que le correspondía a la Dra. Meroni, para poder imputar un

eventual delito”, especificó.

“Una cuestión muy llamativa”

“Yo a Meroni la conozco porque es médico residente del hospital, es médico de policía, y a su vez es una cuestión muy llamativa, porque la Dra. Meroni factura servicios al Hospital por reemplazos, lo cual es difícil a veces de entender, porque se supone que si es residente es un médico en etapa de formación, y, hasta el momento que yo hice la residencia, los residentes no podíamos hacer actividad profesional por fuera, pero por lo visto la Dra. Meroni lo hace, el Hospital le está pagando las guardias y tiene un contrato de trabajo” cuestionó y se preguntó “cómo cubre la carga horaria la Dra. Meroni de las distintas actividades que realiza es un enigma, son treinta horas como medica de policía, cuarenta de residencia y las guardias que hace, me parece que tiene días más largos”.

“No me negué a atender a la víctima”

Cabido afirmó que “no corresponde que yo la atienda a la víctima, porque es un tema judicial que debe ser llevado a cabo por los peritos oficiales que la Justicia designe, sino los exámenes son invalidados porque si no se pierde la oportunidad, desde lo criminalistico de tomar una muestra para imputarle el delito a quien lo haya cometido”.

Afirmó a su vez: “tengo entendido que ella la atendió – por Meroni - porque ella a las cinco de la mañana no se hizo presente en el Hospital, sino que apareció a las ocho; pero yo de acuerdo a mi experiencia, vi varios delitos de abuso sexual, son delitos muy desagradables todos aberrantes, y hay que actuar de manera inmediata, lo más rápido posible para la toma de muestras porque se degrada, se pierde y si se pierde la posibilidad de imputarle el delito a quien lo haya cometido y queda libre de culpa y cargo”.

“Yo entiendo que en el buen ejercicio de la profesión quien tendría que haberse hecho presente en el hospital a las cinco de la mañana es el médico a cargo, en este caso la Dra. Meroni” dijo.

La sanción

“Me han imputado una falta que considero que no me corresponde; voy a hacer el asesoramiento jurídico para ver cómo actúo en defensa por la sanción que me impone el director, de estos diez días de suspensión sin goce de haberes y posteriormente veré; indudablemente esto es algo que genera un estado de ánimo bastante negativo que hay que sobrellevar y salpica profesionalmente no solo a mi persona sino al servicio del Hospital”, relató.

“Insisto en que no era un tema médico asistencial sino un tema medico pericial, los médicos de guardia de los servicios de emergencia no hacemos pericias medicas a excepción que un fiscal de oficio nos notifique que no tiene medico a cargo, pero no fue este el caso, no hubo ningún aviso que pidiera tal situación por lo que uno interpreta que quien debía llevar a cabo la pericia era la Dra. Meroni; habría que ver con el personal de la Comisaria de la Mujer si la localizaron, porque ese mismo día lunes a las 22 horas aproximadamente y estando en el servicio de guardia recibimos a un detenido desde el calabozo de la Comisaría, golpeado, y la Dra. Meroni tampoco lo había examinado; me da la impresión que hay un estado de ausencia por parte del profesional que está ocupando el cargo de médico de policía”, sostuvo.

Los pasos que deben dar los médicos en casos de abuso

Consultado sobre cómo se actúa en casos como el sucedido en Orense u otros similares, Cabido dijo que “una vez que se radica la denuncia en la Comisaria de la Mujer, y se notifica al fiscal, este dispone la realización del examen médico el que debe hacerse lo más rápido posible, para tomar muestras que permitan imputar del delito al agresor, en tanto que a la víctima se le hace análisis clínico y de laboratorio en sangre para ver si està contaminada”.

“No tengo claro el motivo de la suspensión por lo que pediré las explicaciones, me asesorare y en base a eso actuaré”, concluyó.