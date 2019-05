“Cacho” Buenaventura en LU 24: “Agradezco a la gente por el lugar que me dio”

El humorista cordobés “Cacho” Buenaventura, entrevistado por LU 24 dio detalles de su vida artística en lo personal agradeció a la gente, a su público “por darme el lugar que me dio y llevarme donde estoy”, a la vez que dijo que “no creo ningún personaje, me subo al escenario y me muestro tal como soy”.

Nacido en Cruz del Eje y actualmente radicado en Villa Carlos Paz, Buenaventura dio a conocer su particular filosofía de vida, y contó que hace 44 años está casado, tiene 4 hijos y 7 nietos.

“Cacho” dijo también que el cambio manifiesto se dio luego de haber padecido por cuatro veces pancreatitis, “lo que me posicionó distinto ante la vida, y la tomé de otra manera”.