Callá ratificó que será candidato a intendente y aseguró que fue convocado por el Socialismo nacional

Donato Callá visitó los estudios de LU 24 y ratificó sus intenciones de ser candidato a intendente. Anunció además que fue convocado desde el Partido Socialista nacional, “lo que me genera un gran entusiasmo”, confió. Muy crítico de la gestión de Cambiemos, incluso calificando al presidente Mauricio Macri de “genocida” y a su equipo de “los ladrones más grandes no ya de los últimos 50 años sino de toda de la Argentina”, aseguró que no le preocupa ni siquiera a nivel local la polarización que pudiera generarse entre macrismo y kirchnerismo en las próximas elecciones. “No creo que a mí me afecte para nada; si me afectara es porque no tengo una buena propuesta, sin embargo no es así. Y además soy el único que no miente, de todos los demás, la gente ya sabe que han mentido y que al vecino nunca lo ha defendido nadie”, sostuvo.

Respecto de la unidad del peronismo y su impacto en las elecciones locales, Callá consideró que “los peronistas se pueden juntar pero lo importante es que se junten las ideas. Hay que tener en cuenta que, aunque sean panqueques, ellos viven de prestado, del lugar que pueden conseguir en la lista. Si van primeros, habrá unos 100 tipos que los voten y ganan”.

“Vamos a presentar la lista, haremos la campaña con trabajo y sin plata, y mostraremos un programa fantástico que demuestra que la grieta no existe: la gente está unida en la necesidad de resolver los problemas”, finalizó.