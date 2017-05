Callegari: “no podemos aprobar un déficit creciente”

La concejala por el Frente para la Victoria, Graciela Callegari, advirtió que su bloque “no puede acompañar, porque no sería responsable de nuestra parte, un déficit en las cuentas municipales que sigue creciendo en los últimos años. El déficit que el Ejecutivo refiere no es real, y hoy alcanza los 28 millones de pesos. La situación financiera municipal se va agravando en términos de deuda flotante, que quizá puede no ser tan grave pero siempre y cuando no se extienda por más tiempo. Para que lo entiendan los vecinos, si uno gasta más de lo que gana, se va endeudando, y en este caso se ha optado por financiarse atrasando los pagos a los proveedores”.

Callegari dijo, no obstante, que hay cuestiones de la rendición de cuentas que “están bien, y en ese caso las vamos a acompañar”, y aseguró que el bloque recibió la información para el análisis de las cuentas municipales “en tiempo y forma”.