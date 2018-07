Cambiemos denunció ante el Tribunal de Cuentas mal funcionamiento de comisiones de apoyo municipales

El bloque de concejales de Cambiemos denunció ante el Tribunal de Cuentas por entender que hubo procesos administrativos que no estaban bien hechos, puntualmente lo referido a las Comisiones de Apoyo al Deporte, al Box y a la Cultura respecto a los métodos que manejan para hacer los pagos, según expresó a LU 24 el presidente de esa bancada, Horacio Espeluse.

“Esto se ha hecho en más de una oportunidad, cuando encontraban situaciones que no se ajustaban, según lo que uno entiende como concejal, a lo que son las obligaciones administrativas respecto al manejo de fondos públicos”, dijo Espeluse.

“No es una denuncia personal sino que lo hicimos desde el bloque, ya que entendimos y observamos que luego de analizar lo que nos envía el Ejecutivo, y encontramos que puntualmente las comisiones de apoyo al Deporte, al Box y a la Cultura, que si bien es verdad que funcionan desde muchos años, pero los procesos que manejan para hacer los pagos a los distintos proveedores que contratan, entre ellos los que funcionan en la Fiesta del Trigo, lo que también reclamamos en su momento y no la tenemos, nos encontramos con que todos los procesos administrativos de control que tiene cualquier organismo municipal, provincial o lo que sea, de la administración pública, en este caso y a través de estas comisiones se están evadiendo, están saliendo por fuera y no se están haciendo como corresponde”, expresó.

“A su vez entendemos que los presidentes de esas comisiones asumen responsabilidades que están por encima de ellos cuando se les están efectuando pagos por montos significativos, como pueden ser de 400 mil pesos, debiendo ellos rendir cuentas de los pagos que salen a nombre de ellos propios y no a nombre de comisiones constituidas para este fin, con una Personería Jurídica o a través de una ONG que debería ser lo correspondiente como podría ser la Comisión de Amigos del Hospital”, sostuvo.

“Nosotros entendemos que estos manejos no están bien, no solo nos quedamos con lo que nosotros entendimos, sino hemos consultado a profesionales entendidos en la materia y nos dijeron que no eran razonables, por lo que desaprobamos la Rendición al encontrar esta situación y a su vez presentamos esta denuncia en el Tribunal de Cuentas, con la obligación que tenemos de hacerlo, para poder ver mayor información y certeza sobre lo que expusimos en la Rendición de Cuentas, y no solamente dejar el acta para que el Tribunal de Cuentas recabara lo que pasó en esa sesión, así es el tema, es una cuestión de obligación que tenemos como concejales, no hay otra cuestión”, explicó.

Obligaciones

Manifestó que “las comisiones están obligadas a las exigencias de las contrataciones, como los controles de facturación, que tienen que estar hechas a nombre del municipio y no a nombre del titular de la comisión o a nombre de las comisiones cuya personería jurídica no existe, esas son cuestiones que no están bien hechas, no son parte del proceso administrativo correspondiente de cualquier contratación municipal donde pasan por todas las auditorias contables, y aparte la facturación sale hecha a nombre de la Municipalidad como corresponde, y los pagos se procesan directamente al proveedor y no a través de pagos en varios cheques de distintas formas, a nombre del titular de la Comisión”.

No puedo adivinar sobre cuestiones del pasado, lo que sí nosotros tenemos certeza es de lo que vimos ahora, lo que analizamos en esta oportunidad, y de lo que seguimos revisando, es un proceso que continúa en este 2018, porque también tendremos que presentar la denuncia correspondiente si siguen de esa manera porque nos parece que no está bien, pero no somos nosotros los responsables de decidir si eso es así o no, para eso está creado el Tribunal de Cuentas, que son responsables de analizarlo y dirimirlo”.

Consorcio Pavimentador: “No logramos hacer el trabajo que pretendíamos”

Consultado a la marcha de la Comisión Investigadora creada oportunamente para resolver el planteo respecto al Consorcio Pavimentador, Horacio Espeluse dijo que “no logramos hacer el trabajo que pretendíamos, nosotros acompañamos en la votación al Frente Renovador, y fueron ellos los que llevaron adelante los trabajos por los dudas que ellos tenían sobre la venta de terrenos en el Parque Industrial, y a partir de ahí aportamos los datos al Frente Renovador, a Matías Fhurer para que se logre un dictamen, pero aparentemente no habría mucho más de lo que se planteó esa noche, por la forma en que se sacó al Consorcio del Parque Industrial que no era una cuestión de costumbre; entiendo que la semana próxima se hará un dictamen final de los tres bloques de todo lo que se revisó y se analizó y ya está, hasta ahí llegamos”.