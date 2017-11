Cambiemos pide revocar su voto a favor en el despacho sobre el crematorio de CELTA

En una situación al menos poco frecuente, el concejal Horacio Espeluse (Cambiemos) solicitó, mediante una nota elevada al presidente del Concejo Deliberante, Luis Aramberri, revocar su voto a favor de la cesión de un predio destinado a la instalación de un crematorio, por parte de CELTA, en el despacho de comisión que aprobó tal cuestión en forma unánime en la pasada reunión de Hacienda del lunes último.

La nota ingresó hoy, e indica que “motiva esta solicitud porque posterior a este despacho nos proveen información referida al tema que necesitaríamos tener en cuenta a la hora de decidir esta aprobación”. Ante la ausencia de Espeluse, que se encontraría de viaje, no fue posible establecer a qué información hace referencia en su pedido, aunque existe la versión en el Deliberativo que se refiere a un informe desfavorable a la instalación del crematorio en el Cementerio Municipal, que provendría del Colegio de Arquitectos.

En tanto, de consultas informales realizadas por LU 24 en el ámbito del Concejo, se indicó que la situación no es para nada habitual, y que respecto de una posible revocatoria de la firma de un despacho de Comisión no se indica nada en el reglamento del Cuerpo, entendiéndose que lo que correspondería es que Espeluse no acompañe con su voto el tratamiento del expediente cuando llegue a la sesión.