Cambiemos propondrá al Concejo poner límites a declaraciones públicas de Sánchez

(Click para escuchar conferencia de prensa completa)

El bloque de concejales de Cambiemos expresó su pretensión, a través de un proyecto de resolución, de establecer límites a las declaraciones públicas del intendente Carlos Sánchez, al indicar en el texto que buscará poner a consideración del cuerpo deliberativo que “en adelante el intendente evite realizar declaraciones institucionales que excedan las que corresponden por el ejercicio de la propia función del cargo, a efectos de encauzar una convivencia democrática”.

Los concejales Horacio Espeluse y Laura Aprile criticaron la “mal llamada conferencia de prensa del intendente Carlos Sánchez y su gabinete”, y expresó el primero su preocupación por “las formas y los estilos de esto que parece ser una acusación mutua entre un medio y el intendente, y por eso nos pareció que era necesario hacer una manifestación pública. Transcurrimos malas experiencias en este sentido en el país, y creemos que esta no es la forma, por lo que hoy presentaremos un proyecto de resolución para que sea tratado sobre tablas, y se lo incorpore en la sesión de esta noche, y por el cual solicitamos que el Concejo Deliberante se exprese en conjunto sobre esto”.

Laura Aprile leyó el proyecto mencionado, e indicó que “en dicha conferencia, la máxima autoridad de la ciudad acusó de desestabilizar al diario La Voz del Pueblo, atacando la libertad de prensa. El Concejo Deliberante debe recomponer las relaciones institucionales, promoviendo un clima amigable para el ejercicio de la libertad de expresión”. La edil de Cambiemos calificó como “desafortunadas” algunas frases vertidas por el mandatario comunal en el encuentro con la prensa mencionado, mientras que aseguró que las notas cuestionadas por Sánchez y publicadas por el diario “se ajustan a la realidad, realidad que no le gusta al intendente”.

“Cuando todos dudamos de todo, los demagogos tienen campo libre para hacer lo que quieren. La CIDH ha dicho sobre el marco jurídico del derecho a la libertad de expresión, que los funcionarios públicos tienen ese derecho pero con características específicas acorde a sus funciones. Es deber de los funcionarios públicos el asegurarse que ejercen la libertad de expresión, no lesionan otros derechos. Sus declaraciones no pueden desconocer los derechos de las personas, ni vulnerar el principio de presunción de inocencia al imputar a medios o periodistas de delitos que no han sido investigados por la justicia”, finalizó Aprile.

Espeluse, en tanto, aseguró que “tras conversar con concejales de la oposición, nos adelantaron que acompañarán el tratamiento sobre tablas de este proyecto”.