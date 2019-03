Cambiemos quiere que las audiencias del Juzgado de Faltas se realicen en el salón Blanco de la Municipalidad

Este mediodía se llevó a cabo en el Concejo Deliberante una reunión de la Comisión de Legislación en donde se trató un proyecto presentado por el bloque de Cambiemos para que las audiencias del Juzgado de Faltas se realicen en el salón Blanco de la Municipalidad o en un lugar público.

Daiana De Grazia, concejal y presidente de la comisión, contó que recibieron la visita de jueces de falta, Horacio Asserquet y José Manuel Martinez. Dijo que la respuesta de ellos fue que en el lugar donde se hacen es público, más allá de que sea una oficina cerrada y puede acceder cualquier persona.

“La idea de este proyecto es, no solo transparentar todo el sistema del Juzgado de Faltas y las infracciones y todo lo que esto conlleva, sino también respaldar a los jueces y a los inspectores de tránsito en el sentido que puedan trabajar con más libertad al momento de tener que imponer las multas”, explicó De Grazia.

Sobre este punto la concejal indicó que los jueces no sienten presión de ningún ámbito y que no sienten que debería funcionar en el salón Blanco.

“Seguirá estudiándose y vamos a seguir trabajando porque nos pareció un buen proyecto para mejorar el respaldo hacía ellos y hacía las infracciones que se realizan, y la transparencia de todo el circuito”, agregó.

Otros expedientes

Pasó a catastro el expediente por el que se le designa nombre a la avenida Costanera de Claromecó para obtener más información. También el vecinalismo envió un nuevo proyecto de declaraciones juradas, distinto al que Cambiemos ya había presentado por lo que serán analizados para crear uno en común.