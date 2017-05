Cambiemos realizó una capacitación política en la sede de la UCR

Este jueves por la tarde, en Av. Moreno 272, se llevó a cabo una jornada de Talleres de Formación Política bajo las temáticas "Como leer el presupuesto municipal, impacto del sistema electoral en BA, y comunicación política".

El encuentro fue dictado por el Instituto Moisés Lebensohn y coordinado por el Instituto Arturo Illia, con la asistencia del equipo de Cambiemos Tres Arroyos. La misma tuvo como objetivo llevar a la población mayores herramientas para fortalecer la participación ciudadana en la vida pública e institucional de la ciudad y el país.

En este sentido, la diputada de Cambiemos, Rosío Antinori, hizo referencia a unos de los temas tratados como fue la Ley de Paridad: “Fue un gran logro que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires votamos el año pasado y que ya en estas elecciones va a estar vigente, lo que va a significar que vamos a tener listas formas por hombre-mujer con igualdad”.

“Es muy interesante, son temas novedosos, va a ser histórico porque es la primera vez que vamos a votar con una Ley de Paridad, la gente por suerte se ha acercado, mucha gente en este feriado y a estudiar, a capacitarse y a prepararse para lo que viene”, agregó.

Cambiemos “cada vez más fuerte”

Consultada sobre armado de lista en conjunto con la UCR Antinori expresó que “el Frente Cambiemos no solo está conformado por la UCR, sino que a nivel provincial está compuesto por otros partidos como el Partido Fe y Coalición Cívica, estamos trabajando muy bien las mesas de Cambiemos, están cada vez más fuerte, estamos cada vez trabajando mejor convencidos de que en la provincia de Buenos Aires Cambiemos va a seguir esta misma línea. Creo que esta jornada que estamos haciendo hoy analizando distintas cuestiones de cara a las elecciones me parece que son muy importantes para reunirnos y analizar las definiciones que vienen cumpliendo con los plazos generales”.

“Carrió es uno de los pilares fundadores de Cambiemos”

Finalmente se le consultó sobre la interna del PRO con la Diputada nacional Elisa Carrió manifestó: “La Dra. Carrió para mi es una persona muy importante, hoy escuchaba las declaraciones de Marcos Peña diciendo que es uno de los pilares fundadores de Cambiemos y verdaderamente así la consideramos”.

“Me parece que es una persona muy honesta, la cual siempre sale a contar y a dar su opinión, y me parece que en un sistema democrático es muy bueno que haya distintas opiniones y que las opiniones sean respetadas. Lo que pasa es que no estamos a acostumbrados a que dentro de un mismo espacio político salgan opiniones diversas y creo que esto es lo que pasa en Cambiemos, y me parece que este es el secreto de que Cambiemos funcione, de que se respeten los espacios políticos, que se respetan las opiniones de cada uno de los actores”, cerró.