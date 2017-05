Cambiemos y las elecciones: “la UCR se merece el segundo lugar en la lista”

La dirigente radical Lucía Rodríguez aseguró que la UCR local tiene la intención de ocupar el segundo lugar en la nómina de candidatos de Cambiemos para las próximas elecciones. Y aunque no dio nombres, aseguró que “se está charlando con gente” y que la integración de la lista surgirá “de negociaciones” con el PRO.

“Nos estamos reuniendo y no hacemos distinción de partidos, pero es una elección, y cada uno va a presentar sus candidatos. Desde el radicalismo vamos a tratar de mejorar lo que pasó con la lista pasada, en la que yo quedé en el tercer lugar, y apuntaremos a lograr el segundo. Los dos partidos tenemos personas con las que estamos conversando, y si bien no es sencillo llegar a los acuerdos necesarios tanto dentro de los propios partidos y con los compañeros de alianza. De todos modos será un cierre de lista muy tranquilo”, aseguró.

Finalmente, Rodríguez insistió en que “somos Cambiemos y tenemos que trabajar en torno a eso, siempre acompañando al candidato que sea, pero hemos trabajado y nos merecemos este segundo lugar. Además tenemos que estar todos juntos para lograr mejorar también el resultado electoral y que entren los tres primeros candidatos”.