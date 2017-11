Camila Saltapé sumó una gran experiencia en la instancia nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur

La joven tresarroyense Camila Saltapé participó recientemente del Parlamento Juvenil del Mercosur, siendo una de las tres adolescentes del distrito elegidas para participar de la instancia nacional. En la oportunidad quedó entre las diez finalistas preseleccionadas.

“De la provincia participaron cien jóvenes y hubo más de mil de todo el país. En la etapa provincial quedamos seleccionadas tres estudiantes de nuestro distrito: Paloma Molina, Giuliana Tramenelli (Claromecó) y yo.”, explicó de visita en LU 24.

Camila dijo que tanto en esta instancia, como la distrital y la provincial, “son experiencias enriquecedoras porque debatís con jóvenes de otras provincias y observas que estamos comprometidos y luchando por tener nuestro lugar para cambiar lo que no nos gusta de la escuela o la sociedad”.

Indicó que se participa del Parlamento, “a través del colegio, en mi caso gracias a la profesora Lorena Re, quien es la encargada de guiarnos. Se trata de un programa que lleva como lema ‘La escuela que queremos’. Debatimos sobre género, derechos humanos, jóvenes y trabajo y participación ciudadana. Se trata de proponer y generar proyectos para que el colegio a futuro, pueda ser lo que nosotros queremos”.

Destacó que “es una experiencia tremenda estar sentada en una banca del Congreso con una carga histórica importante”.

Camila, es hija de Valeria Alonso, ex concejal del distrito, y nieta del reconocido director de LU 24, Evaristo Alonso. “Trato de hacer mi camino, me gusta la política y muchos jóvenes tenemos esa mirada”, concluyó.