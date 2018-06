Camioneros realizarán desde mañana asambleas por mejores paritarias y contra la ley laboral

A partir de las seis de la mañana de este lunes, el gremio de Camioneros realizará asambleas simultáneas en diversas empresas de la ciudad, por un lapso de tres horas y media, durante toda la semana.

El Secretario General del gremio en Tres Arroyos, Rubén Carabajal, dijo a LU 24: “Vamos a comenzar por la Empresa Malvinas, recolectores de la basura, que cuenta con un importante plantel de trabajadores, para informar el reclamo luego de la oferta paritaria que ha hecho el empresario a la parte sindical es una vergüenza, han venido con un quince por ciento y una rebaja de ítems en el convenio 4089, que es el que representa a nosotros, a los choferes de camión, y más allá de esa discusión viene por detrás la reforma de la ley laboral”.

“Hay empresas que se han mostrado predispuestas y directamente no van a abrir las puertas de sus establecimientos, por lo que los trabajadores no se van a presentar a trabajar en esas tres horas, por lo que ahí no haremos asambleas, pero sí lo haremos en aquellas que sí lo hagan, como las distribuidoras, logística, etc.”, acotó.

Consultado si estas medidas llevarían a la realización de un paro general, Carabajal dijo que “no soy el indicado en contestar yo quien tengo que decidir esto, seguramente lo van a disponer nuestro Secretario General, la CGT y otras organizaciones, pero en lo personal más allá de hacer asambleas, durante toda la semana, mi presentimiento personal es que no creo que el empresario nos de mucha bola”.

Finalmente, el gremialista opinó que “la gente tiene que entender lo que nosotros estamos pasando, no sólo estamos haciendo esto para pelear por nuestro convenio colectivo de trabajo, sino que esto va en general para los trabajadores porque la reforma laboral va a perjudicar no sólo a Camioneros sino a cualquier empresa de cualquier convenio”.