Importante campaña de concientización en contra del uso de la pirotecnia

En una conferencia de prensa, referentes de la Secretaría de Seguridad de Tres Arroyos, PACMA y el Rotary Club Tres Arroyos, llamaron al pedido de conciencia en lo que respecta al uso de la pirotecnia, con el lanzamiento de una importante campaña desde hoy.

En primer término Werner Nickel, secretario de Seguridad, explicó que “como ya lo hicimos el año pasado, esto se trata del lanzamiento de una campaña que tiene por objeto apuntar a lo que es la toma de conciencia en lo que tiene que ver con la pirotecnia. Es una problemática que desde hace varios años se viene planteando de distintos sectores, tanto de la gente preocupada por el medio ambiente y las mascotas, sabiendo también el daño que se ocasiona en las personas”.

Nickel admitió también que “en su momento se apuntó a la posibilidad de generar una normativa que prohíba el uso de elementos de pirotecnia, pero ante la falta de una normativa no nos queda otra que apuntar a la toma de conciencia”.

“Nos hemos juntado con la gente del Rotary y PACMA que son los que nos acompañan, hemos hecho una importante folletería” explicó, mientras que como resultado positivo destacó que “a partir del año pasado se ha notado que el uso de pirotecnia es menor, esperemos que la forma de festejar sea sustituida con algún otro elemento”.

Respecto a concretar una posible normativa en contra de la venta de pirotecnia, Nickel sostuvo que “a nosotros nos ha tocado formar parte de comisiones en el Concejo Deliberante, se ha tratado el tema y se ha llevado mucho tiempo. Ha habido muy buena intención pero no se ha llegado a un buen puerto, hay un vacío normativo, es un tema que seguirá pendiente en el Concejo pero habrá que seguir estudiándolo y ver si en algún momento se concreta”.

Mientras que Liliana Viejo, integrante del Rotary Club Tres Arroyos manifestó que “la iniciativa el año pasado la tuvieron los chicos de Interact, el año pasado todo esto tuvo muy buena repercusión. Este año volvemos a pedir el no uso de pirotecnia y concientizar, por el tema del medio ambiente ya que se pueden desatar incendios importantes, también por las personas, hay gente con capacidades diferentes que la repercusión acústica les produce mucho mal y también las mascotas”. Además, coincidió con Nickel en el pedido de concientización.

Por último, Augusto De Benedetto, de PACMA indicó que “estamos en contra del uso de la pirotecnia, ante la no norma creemos que se puede desalentar su uso con este tipo de campañas, en el caso del medioambiente es muy riesgoso y ni hablar del tema de mascotas, como ONG que representamos sabemos que en esa época los animales se pierden y se extravían, sabemos lo mal que la pasan ellos”.