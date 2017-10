Campaña donación de sangre organizada por alumnos del Instituto Secundario Claromecó

Hoy, como todos los años, se realizó la campaña de donación de sangre que realizan alumnos de 3er. año del Instituto Secundario Claromecó, a cargo de la profesora Francisca Sánchez.

Hubo alrededor de 20 donantes y los estudiantes les sirvieron el desayuno que ellos mismos prepararon. Esta campaña busca concientizar tanto a alumnos como a la sociedad en general.

La donación de sangre es sumamente importante, ya que 9 de cada 10 personas la necesitarán en algún momento de su vida.

De haber padecido enfermedades como la hepatitis, sida, paludismo, tumores y otras, o haber estado enfermo en los días previos a la donación o haber tomado medicamentos, hacen que una persona no sea pasible de donar sangre.

Personal de salud hace las colectas de sangre, previo a realizar preguntas para saber si el donante está en condiciones de hacerlo. Posteriormente, la sangre que se extrajo será analizada para las enfermedades de transmisión sanguínea. Chagas, Hepatitis B y C, Sífilis, HIV, Brucelosis entre otras.

Una bolsa de donación recoge 450 cc de sangre; es una cantidad que el cuerpo asume sin ningún problema cuando estamos sanos y que no causa ningún trastorno posterior. El cuerpo la regenerará en unos días mientras sigue con su trabajo habitual. El proceso de donación dura unos quince minutos y al acabar te ofrecerán un refrigerio y bebida, junto a recomendaciones para las horas siguientes (beber abundante líquido, no cargar con mucho peso en el brazo que se haya pinchado, no fumar…). La donación de sangre es un proceso seguro que se realiza bajo la responsabilidad de un equipo médico. Todo el material que se usa es estéril y de un solo uso. Es imposible la transmisión de ningún tipo de enfermedad durante este proceso. El reconocimiento previo asegura que el donante cumple con todos los requisitos y que la donación no supondrá para él ningún riesgo. El acto solidario de la donación de sangre es fácil y todo aquel que cumpla con los siguientes requisitos, puede hacerlo. Tener más de 18 años y menos de 65, o a partir de los 16 años con autorización de los padres. Pesar más de 50 kilos. Estar sano.

Los beneficios que nos trae donar sangre son numerosos, por ejemplo: equilibra los niveles de hierro en nuestro organismo, mejora el flujo sanguíneo, nos ayuda a proteger a nuestro corazón, disminuye el riesgo de tener cáncer, previene el daño hepático, nos brinda información sobre nuestra salud, acelera el proceso de cicatrización de heridas, quema calorías, ayudan con la insulina, rejuvenece el organismo, reduce el riesgo de hemocromatosis.