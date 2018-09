Campaña municipal de detección de riesgo cardiovascular

Bajo el lema de este año, "Valorá tu vida, cuidá tu corazón", se conmemora el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón, con el objetivo de promover la toma de conciencia sobre el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la comunidad y hacer énfasis en la prevención, como medida indispensable para llevar una vida saludable.

La problemática actual más inquietante es la creciente prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, que son la Obesidad, el Sedentarismo, el Tabaquismo, la Hipertensión, el aumento de Colesterol o Triglicéridos y la Diabetes. Por lo que cada persona debe tomar conciencia y una actitud activa para su prevención y /o tratamiento. Otra señal de alarma que se ha detectado, es que los adultos realizan cada vez menos actividad física, a nivel mundial, por lo que crecen las probabilidades de pertenecer a alguno de estos grupos de riesgo.

En este sentido, tomar medidas de manera inmediata resulta fundamental, por lo que el Centro Municipal de Salud realiza una campaña de detección de riesgo cardiovascular dirigida a personas mayores de 18 años, que no padezcan enfermedad cardiovascular conocida y que no estén bajo tratamiento y/o atención cardiológica. Esta campaña se desarrollara el día 28 de setiembre, y tendrá la siguiente metodología: las personas que asistan y estén con ayuno de 12 horas, se realizarán un análisis de laboratorio, que comprenderá colesterol, glucemia y triglicéridos.

Luego procederán a realizarse un control de hipertensión arterial y números saludables. Esto de manera sencilla y rápida. A posteriori se le otorgará un turno para el cardiólogo para los días subsiguientes. En esta consulta, el cardiólogo es quien le indicará los pasos a seguir, en caso de detectarse algún riesgo cardiovascular.

Esta campaña estará a cargo de personal de enfermería y del Servicio de Cardiología del Centro Municipal de Salud a cargo de los Dres. Gustavo Oby, Ernesto Piccone, Claudia Mortati, Martin Medawar y Santiago Marrodan, quienes invitan a la comunidad a concurrir el viernes 28 a partir de las 8:30, con 12 horas de ayuno. Esta campaña es gratuita y con cupos limitados.

No pierdas la oportunidad, valorá tu vida, cuidá tu corazón.