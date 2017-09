Candidata de Cambiemos aboga por profundizar el modelo universitario de CRESTA

La titular de la Federación Universitaria Argentina y candidata a diputada nacional por Cambiemos, Josefina Mendoza, aseguró hoy en Tres Arroyos que es muy importante profundizar el modelo descentralizador de la educación superior de CRESTA, porque “ofrece posibilidades a los jóvenes de quedarse estudiando y trabajando en su ciudad, y a los que ya no son jóvenes, de continuar formándose. Muchos jóvenes no tienen acceso a la educación superior por razones económicas, porque tienen que trasladarse fuera de la ciudad, e incluso quienes lo logran quizá no vuelven a su lugar. Esta política además favorece la articulación con el nivel medio”.

Mendoza visitó el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos, y por la tarde tiene previsto hacer lo mismo con el Conservatorio de Música. Entre otros conceptos, opinó además, desde el bloque de Cambiemos en el Concejo, acerca de la toma de escuelas secundarias en Buenos Aires. “Como participante del movimiento estudiantil me solidarizo con los reclamos de los jóvenes, pero entiendo que esta no es la manera. Por otra parte, esto pone de manifiesto también una necesidad de profunda reforma de la escuela secundaria”, indicó.