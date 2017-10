Candidatos de 1Pais consternados por la presunción de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado

Sergio “Pipo” Pescader, candidato en tercer lugar en la lista de concejales de 1País y Sabrina Albornoz, candadita a consejera escolar en primer término, visitaron los estudios de LU 24 y manifestaron sentirse angustiados y consternados por la presunción de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut.

“En esto nos pusimos solidarios, de compartir este momento difícil de la familia. Nosotros teníamos programado el cierre de campaña hoy, nos juntamos y decidimos que no. Solo se realizará una reunión mañana”, dijo “Pipo” Pescader.

De cara a los comicios electorales

“Creemos que vamos a tener un buen desarrollo el domingo, estamos muy contentos con lo que se hizo y estamos muy esperanzados de poder lograr el objetivo”, expresó el candidato a concejal.

Por otra parte cabe recordar que de mantenerse los resultados de las PASO, Albornoz accedería a un lugar en el consejo escolar. En este sentido pronunció: “Desde hace muchos años que el consejo escolar está integrado por una fuerza política. De mantenerse ese resultado habrá más pluralidad que es lo mejor y le doy la bienvenida, es lo más democrático que pueda existir”.

“Soy profesora de Ciencias Políticas, desde esa área me he formado para esto, así que espero poder volcar todo lo que he aprendido”, agregó la candidata a consejera escolar.