Candidatos de Cambiemos visitaron a vecinos de Reta

Los candidatos a concejales Matías Meo Guzmán, Roberto “Peto” Fabiano y Carolina Elisiri y la actual concejal y candidata a diputada provincial Laura Aprile, junto a parte del equipo, visitaron este domingo la localidad de Reta y conversaron con vecinos y comerciantes sobre distintas problemáticas que afectan al pueblo y acercaron las propuestas de Cambiemos para las localidades.

El candidato a concejal Matías Meo Guzmán, quien encabeza la lista local para las PASO, aseguró que “Por mi actual rol de funcionario público he tenido la oportunidad de visitar las localidades del distrito y los vecinos me plantean determinadas problemáticas que les preocupan por eso estoy al tanto de muchas cuestiones que he ido trasladando a nuestros concejales. Muchas veces la falta de equilibrio en el Concejo Deliberante y la mayoría absoluta del oficialismo complican que esos proyectos del bloque se aprueben. Por eso uno de los ejes de nuestra propuesta además de apuntar a terminar con la mayoría absoluta, es hacer que muchas de las obras que se concretan a través de dinero enviado por la Provincia estén mejor distribuidas y que las localidades no estén relegadas, generando por ejemplo una gran complicación de las personas de las localidades para realizar determinadas cosas que están centralizadas en la ciudad cabecera. Desde Cambiemos se trabajó en acercar al Estado a las localidades mediante gestiones a Provincia y Nación. Pero tener más fuerza en el legislativo local sería muy bueno para agilizar mucho más el trabajo con las localidades”.

La edil Laura Aprile, quien es candidata en segundo término para ocupar una banca en la Cámara de Diputados bonaerense, planteó que “Cambiemos tiene desde su origen la voluntad política de cambiarle la vida a los argentinos. En nuestra provincia la gobernadora María Eugenia Vidal está encabezando una transformación que no solo se visibiliza en la lucha contra el narcotráfico y las mafias, sino que queda plasmada en obras. Esas obras no excluyen las localidades y estamos dando pasos en nuestro distrito en ese sentido y Reta como importante destino turístico de nuestra provincia con todas las bondades naturales que tiene y con una población permanente tiene muchas necesidades y reclamos sobre todo de infraestructura que Cambiemos siempre ha atendido y trabajado para buscarles solución, algo que por supuesto seguiremos haciendo”.