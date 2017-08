Candidatos de Cambiemos visitaron Copetonas

Durante la tarde del lunes, los precandidatos a concejales Matías Meo Guzmán, Daiana de Grazia y Carolina Elisiri, y la candidata a consejera escolar Silvana Canosa Marcos, junto a Laura Aprile, edil de Cambiemos y precandidata a diputada provincial junto a miembros del equipo del espacio político recorrieron la localidad de Copetonas y visitaron instituciones y vecinos.

En primer término, estuvieron en el hogar para la tercera edad “La Casona” y conversaron con sus residentes y con miembros del Centro de Jubilados local quienes fueron los impulsores del proyecto. Allí les plantearon algunas necesidades y visitaron las instalaciones en la que se alojan y conviven ya siete adultos mayores. Posteriormente, realizaron un timbreo en la localidad dialogando con los pobladores y concluyeron en una reunión en instalaciones de la Sociedad de Fomento con vecinos y miembros de instituciones, donde escucharon las situaciones que preocupan a la localidad, relativas a servicios públicos, a los problemas de seguridad y necesidades de diversa índole.

“Hay una gran actividad en Copetonas como ocurre en todas las localidades. Hay mucha gente comprometida que participa y busca contribuir a través de las instituciones, tal como se evidencia en el empeño de los miembros del Centro de Jubilados de construir el maravilloso hogar para adultos mayores que hoy aloja algunos abuelos. Sin embargo también la charla con los vecinos hace surgir muchas preocupaciones. Se sienten abandonados y relegados en muchos aspectos y tal como vemos en todas las visitas a las localidades muchas veces las obras del municipio no llegan y se concentran en la ciudad cabecera. Por eso proponemos un mayor equilibrio en el reparto de las obras entre Tres Arroyos y las localidades y desde el Concejo Deliberante lo podemos lograr”, indicó Matías Meo Guzmán, precandidato a primer concejal en la lista de Cambiemos.

Por otra parte, Daiana de Grazia valoró que “la vida en las localidades es en muchos aspectos muy tranquila y pacífica y pese a todas las falencias y las cuestiones en la que los vecinos se sienten desatendidos y con las dificultades para acceder a determinados servicios y prestaciones, eligen vivir en la localidad porque aman su lugar en el mundo. La tarea de la política es mejorar la vida en estos pueblos porque el arraigo de su gente es fundamental para que no sigan desapareciendo más poblaciones por la emigración de la gente ante la falta de oportunidades y de acceso a mejores condiciones de vida”.

Desde su rol de concejal Laura Aprile consideró que “cuando visitamos las localidades lo que más nos llevamos son propuestas e inquietudes. Porque la gente no se queda en la mera queja, sino que tiene ideas y trabajan mucho por solucionar y hacer cosas por el pueblo. Cuando acuden a nosotros es en búsqueda de una mano, de un asesoramiento, a los que por supuesto siempre buscamos dar respuesta. Pero el rol de la gente y las instituciones en una localidad es central. Desde Cambiemos la voluntad ha sido siempre escuchar a las localidades y desde el lugar que nos toca buscar todas las herramientas a nuestro alcance para contribuir con soluciones”.