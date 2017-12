Cansada de la gente que se lleva ropa sin pagar, escrachó a una mechera en Facebook (video)

Hoy alrededor de la 9:30 de la mañana, una mujer que ingresó a un local de ropa en 9 de Julio 71, intentó llevarse un corpiño sin pagar pero fue descubierta por la dueña del comercio, quien cansada de ver gente intentando llevarse productos sin pagar, hizo una publicación en Facebook escrachando a la mechera en cuestión.

Paola Arriaga, la propietaria del comercio, hizo su descargo en la red social, relatando lo siguiente: “Estoy cansada de estas personas. No me importa más escrachar gente. Vergüenza ajena siento cada vez que tengo que decir te estas llevando algo. Hay gente que no les importa nada”.

Además dejó en claro que la mujer que intentó robarle era un cliente habitual del local y hasta le quiso dejar $100 por vergüenza.

“Sólo se que no la quiero más en mi local, este tipo de gente no me sirve. Sólo siento bronca e impotencia. ¿Hay necesidad de ensuciarse así?” finaliza la publicación.