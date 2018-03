Cansados de reclamar, taparon con una chapa la boca del desagüe cloacal

Una lectora se quejó por la falta de la tapa en la boca de las cloacas que se encuentra en la esquina de calles Sarmiento y Tucumán.

“Hace un mes hace que estoy haciendo reclamos, un mes que vengo llamando y no me dan respuesta. Es un peligro para los chicos o cualquiera q vaya por la vereda”, advirtió.

Es por esto que “con mi marido pusimos una chapa para que no sea tan peligroso”, contó.

Reclamo en El Ciclista

También María, que reside en el Barrio El Ciclista, escribió a LU 24 para pedir que destapen las cloacas.

“Hola mi nombre es María vivo en el Barrio El Ciclista desde hace 6 años y con el problema de las cloacas. Llamo al 147 y no tengo respuesta. Estoy cansada. No me queda otra cosa que pedir ayuda a ustedes”.

“Tengo todo bajo agua mal y se me está metiendo para adentro la materia fecal. Qué tengo que hacer para que me ayuden”, manifestó.

"Arreglo" en calle Tacuarí al 900

Una vecina de nuestra ciudad se comunicó con LU 24 por un arreglo de pérdida de agua en Tacuarí al 900. La misma escribió: “El motivo por el cual les escribo es porque hace varios días que fueron a ‘arreglar’ una pérdida de agua y dejaron todo a medias. Los vecinos estamos preocupados porque no queda espacio para la circulación de los vehículos. Les adjunto imágenes de la situación”.