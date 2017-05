Capellari asegura que PAMI y Vittal deben hacerse cargo de la situación de sus pacientes en la ciudad

La secretaria municipal de Salud, Dra. Mónica Capellari, se refirió a lo ocurrido durante el fin de semana, donde el Hospital debió brindar atención a un paciente de PAMI, luego de que por dos días no obtuviera respuesta al servicio solicitado a Vittal y cuestionó fuertemente el incumplimiento de la firma, como así también de lo engorroso que es trámite de solicitud en caso de emergencias para la persona mayor dispuesto por la obra social.

“Es otro caso más de los que últimamente estamos dispuestos a ir solucionando desde el hospital para no dejar pacientes sin atención, pero lo que son urgencias y emergencias de PAMI, está a cargo y hay vigente un convenio aún, a través del llamado al 0800, que corresponde a la empresa VITTAL. No hubo respuesta y el familiar del paciente en un gesto de buscar respuesta en lugar de llamar al hospital, pensó que desde la radio iba a obtener ayuda. Así fue que me comunicaron esto, me ocupé del tema y fuimos, pero las cosas no son así”, dijo indignada con la situación dada.

“Si hay un 0800 que dispuso PAMI y ese número no le da respuesta o solo escucha música sin que nadie atienda, creo que alguien se tiene que hacer cargo y en este caso es PAMI y Vittal. Para eso cobran, para dar respuesta a un compromiso que ellos asumieron. Esperemos que en breve esto sea solucionado, pero aún no lo está”, sentenció.

Consideró la funcionaria que “no es favorable el cambio de sistema, por la operatoria y la forma. Es un tropiezo para el paciente de PAMI, porque es un número difícil de recordar, luego en Buenos Aires, no tienen una articulación adecuada en tiempo y forma con la localidad, y ellos no toman el pedido y sale hasta que no les dan el ok desde Buenos Aires y ahí, hay un destiempo entre la solicitud y la efectivización. La gente se desespera porque tienen la necesidad de la asistencia”, remarcó.

Instó a que “de una vez por todas esto se tiene que ordenar, porque si no esto es una calesita que nunca termina de dar vueltas. Cobra quien no hace el servicio, y el que lo hace no cobra, pero tiene que ir igual y a la vez nosotros debemos dar respuesta a toda la emergencia que no es PAMI. Se hicieron varias presentaciones: en el PAMI local, en el Concejo Deliberante, hay denuncias de personas que han sufrido estos casos. Esperamos una solución pronta”.