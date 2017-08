Capellari: “Nunca escribí un papel con mi renuncia”

“No renuncié. Nunca escribí un papel con mi renuncia. Y si bien es cierto que varias veces he discutido con el intendente, debo decir que me enorgullece intercambiar ideas con él”, aseguró la secretaria de Prevención y Salud municipal, doctora Mónica Capellari.

La funcionaria dijo haber tenido dos reuniones con el jefe comunal tras las Primarias; una al día siguiente, lunes, en su despacho, y la otra el martes, por la vía telefónica. “En las dos oportunidades fue en términos amables y correctos como tenemos hace 14 años. Adelanto que tengo mucho respeto por la persona de Carlos Sánchez, y por la forma en que conduce su equipo de trabajo, lo que no quita que muchas veces hayamos tenido conversaciones tan interesantes como vehementes y fuertes, porque nada de lo que él hace, ni yo hago, es tibio. Yo soy apasionada, especialmente porque entiendo la función pública como servicio a la gente. Discutir e intercambiar ideas es muy bueno, pero siempre ha sido el intendente quien ha tenido la última decisión, y eso es lo que siempre se ha llevado adelante”, sostuvo Capellari.

“Defiendo a mi partido voto a voto”

La titular de la cartera sanitaria aseguró que “nunca cometí el exceso de decir que el intendente tiene mi renuncia, porque eso es algo obvio, pero nunca dejé un papel escrito en su despacho”.

Finalmente, destacó en torno a la reunión de gabinete pos PASO, que “hubo una fuerte convocatoria del intendente, del presidente del partido y concejales, a la unidad, a redoblar esfuerzos y corregir errores, que obviamente los hemos tenido y de allí los resultados. Eso me hace sentir reconfortada, porque defiendo genuinamente voto a voto al partido al que estoy afiliada y esa es mi situación personal. El resto son especulaciones. Eso no quita, por supuesto, que si dentro de 3 minutos el intendente me pide la renuncia, ni siquiera hace falta que se la dé, él la tiene”.

En este sentido, declinó opinar acerca de eventuales cambios en el equipo de gestión municipal.