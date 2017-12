CARBAP mantiene el estado de alerta y movilización y agota canales de diálogo

El Consejo Directivo de CARBAP reunido en Trenque Lauquen, sesionó durante más de 5 horas en la sede de la Sociedad Rural local -entidad adherida a CARBAP- con la presencia de más de 50 delegados y presidentes de asociaciones rurales de Buenos Aires y La Pampa.

Ante el creciente malestar que ha generado el aumento enviado por el ejecutivo provincial y sancionado por la legislatura bonaerense dentro de la ley fiscal 2018, el Consejo Directivo dio mandato a la Mesa Ejecutiva de la entidad para agotar los canales de diálogo.

A través de la Mesa Agropecuaria provincial -que reúne a las cuatro entidades agrarias provinciales- con el Jefe de Gabinete Federico Salvai con el propósito de retrotraer o atenuar el aumento aprobado, el cual para los productores se torna impagable.

En el seno del debate del Consejo de la entidad, muchos delegados y presidentes se mostraron sorprendidos por el rápido trámite y lo inconsulto de la medida, pese a las gestiones realizadas por la entidad al respecto.

En tal sentido manifestaron la creciente preocupación de productores asociados que se acercan a las asociaciones para verificar si el aumento es tal como se dice. De no prosperar el diálogo en los próximos días, se iniciara un plan de asambleas regionales para los meses venideros.

La agenda de temas a intercambiar con el Jefe de Gabinete incluye la permanencia del Impuesto Inmobiliario Complementario y de la Transferencia Gratuita de Bienes, instaurados por la anterior administración y que aún no fueron derogados.

También se analizó la grave situación de los partidos en Emergencia Agropecuaria, las demoras en decretarlas, la discontinuidad de las reuniones de la Comisión de Emergencias y Desastre en medio de las inundaciones, e incluso, la falta de homologación de algunos partidos como el de Leandro N. Alem, que desde el año pasado no se le firma la declaración.