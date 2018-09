CARBAP y las retenciones: “Ante una crisis profunda, el esfuerzo debe ser de todos”

Bajo el título “Ante una crisis profunda, el esfuerzo debe ser de todos”, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) envió un comunicado donde manifiesta su postura ante los anuncios realizados por el gobierno Nacional de Cambiemos.

En la nota indican que “se vuelve a insistir con recetas que no han funcionado” y que “la medida es poco inteligente” al referirse a la aplicación de retenciones al sector productivo exportador.

“Desde CARBAP entendemos y comprendemos la emergencia, y vemos de manera justa y equitativa que todos los sectores aporten a la crisis. Pero todos los sectores, y no solo aquellos que venden productos al mundo”, escribieron.

A continuación el comunicado completo:

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) frente a los anuncios realizados esta mañana por el Poder Ejecutivo Nacional, manifiesta que se vuelve a insistir con recetas que no han funcionado.

Hemos aprendido en estos últimos años que las retenciones no dieron resultados y que cuando se quitaron se multiplicaron las producciones de maíz y trigo.

Por lo tanto creemos que no es una buena medida la adoptada, y por lo tanto poco inteligente.

Entendemos que es mucho más eficiente reformular el sistema impositivo y tributar más vía impuesto a las ganancias, que recortar la capacidad exportadora del país. Argentina necesita exportar cada vez más y las medidas anunciadas terminan afectando el potencial exportador de nuestro país.

Desde CARBAP entendemos y comprendemos la emergencia, y vemos de manera justa y equitativa que todos los sectores aporten a la crisis. Pero todos los sectores, y no solo aquellos que venden productos al mundo.

Creemos desde la Confederación que la falta de equilibrio fiscal se está dando justamente por dos factores.

Por un lado por la falta de ingresos al Estado, dados por impuestos y divisas de las exportaciones, y en este sentido ya es excesiva la presión tributaria que soporta la población, y las medidas recientemente anunciadas afectaran sin duda el incremento de las exportaciones y sus ingresos. En síntesis, menos negocios con el mundo implican menos ingresos.

El otro factor que abona el desequilibrio fiscal es el exceso de gastos del Estado, y en este sentido la reforma anunciada más allá de modificar el organigrama de gobierno no genera un ahorro sustantivo en el gasto del Estado. En síntesis, no se disminuye el gasto.

Es indispensable para lograr el equilibrio fiscal, promover el crecimiento de la economía liberando el potencial de los sectores productivos, al mismo tiempo que se reduzcan en tamaño y gasto los tres niveles de Estados, nacional, provincial y municipal.

Entendemos que, nuevamente, el esfuerzo ante una crisis no recae equitativamente entre todos los actores económicos de nuestro país.