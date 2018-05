Cardón presenta la nueva colección otoño-invierno

Cardón, ubicada en Avenida Moreno 142, ya tiene todo de esta nueva temporada otoño-invierno, así lo indicó a LU 24 el responsable del local Ricardo Moya.

“Hace un me hicimos el cambio de local para que la gente se sienta más cómoda, en un local grande. Contento de empezar una nueva colección en este local”, dijo y agregó que entre las prendas que se destacan en esta temporada están las camperas de pluma.

Por otro lado resaltó que “la ropa de Cardón dura y tiene una garantía, si compras una camisa y a lo cinco meses venís y me decís que se descoció, te podes llevar otra y me dejas la otra, esto no lo tiene ninguna marca”.